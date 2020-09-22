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Цветков пропустил чемпионат России по летнему биатлону из-за болезни

14:34
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Чемпион мира 2017 года в эстафете Максим Цветков вынужден был пропустить летний чемпионат России по биатлону по причине болезни, информирует ТАСС.

Чемпионат России по летнему биатлону завершился во вторник. Для ведущих биатлонистов страны этот старт стал первым после начала пандемии коронавируса.

Цветков после сезона-2017/18 только раз привлекался к выступлению за сборную России на этапах Кубка мира, в прошлом году в команду он отобраться не сумел.

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