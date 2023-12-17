Белорус Лазовский победил в большом масс-старте на Кубка Содружества в Уфе
Белорус Дмитрий Лазовский одержал победу в большом масс-старте на втором этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе.
Белорусский биатлонист показал время 42 минуты 03,2 секунды, допустив два промаха.
Вторым пришел Александр Логинов, отстав от лидера на 25,6 секунды при 3 промахах. Третье место у Антон Бабикова: +32,8 секунды и 3 промаха.
Кубок Содружества по биатлону -2023/24
2-й этап, Уфа
Мужчины
Большой масс-старт
1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 42.03,3 (2 промаха)
2. Александр Логинов + 25,6 (3)
3. Антон Бабиков — +32,8 (3).
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