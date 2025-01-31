Александр Тихонов: «Я нищий! Живу на три пенсии»

Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей пенсии.

— Наверное, вы в курсе — я был богатым человеком, создал крупнейшее агрохозяйство в России. Плюс мясное и рыбное производство, выпечка хлеба. На выставке в Париже мне вручили золотую медаль как лучшему фермеру Европы. Но уже тогда говорил: «Богатая Россия никому не нужна, фермеры обречены на вымирание». Так и получилось — разворовали все! И меня раздели подчистую!

— От накоплений вообще ничего не осталось?

— Абсолютно. Я нищий! На три пенсии живу. Олимпийская — 52 тысячи. Офицерская как у подполковника в отставке — 62. И 26 от родного региона. В квартире во время обыска 15 человек работали! Мне потом один генерал-полковник сказал: «Зарплату ж тогда не платили...»

— И что?

— Вот поэтому на обыски отправляли такие бригады. Растащили все! Украшения, раритетные монеты, телефоны. Через девять с половиной лет пришел домой, открыл дверь — шаром покати.

— Вам ничего не вернули?

— Смеетесь? Что упало, то пропало! Единственное, что эти сволочи побоялись присвоить, — мои ружья и карабины. 43 ствола. Среди них коллекционные, стоят огромных денег. Уникальные модели — Франца Мацки, Auguste Lebeau, James Purdey, Westley Richards, Webley & Scott. А их сгребли, как дрова! Возвратили поцарапанными, побитыми...

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