Анна-Карин Хейденберг одержала победу в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Анна-Карин Хейденберг из Швеции одержала победу в спринте на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в итальянском Мартель-Валь Мартелло.

Представительница Швеции преодолела дистанцию за 21 минуту и 43,1 секунды.

Второе место заняла Амандин Менжен из Франции, отставшая от лидера на 49,3 секунды. Третьей стала Байба Бендика из Латвии с отставанием в 49,4 секунды.

Чемпионат Европы по биатлону — 2025.

Мартель-Валь Мартелло.

Женщины. Спринт:

1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) — 21.43,10 (0).

2. Амандин Менжен (Франция) — +49,31 (1).

3. Байба Бендика (Латвия) +49,42 (2).