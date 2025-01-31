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Александр Тихонов — о Круглове, Черезове и Чудове: «Неблагодарные щенки»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Александр Тихонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-президент СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте с биатлонистами сборной России — Николаем Кругловым, Иваном Черезовым и Максимом Чудовым.

— Про вас чего только не писали. Самое нелепое обвинение?

— Когда в СБР сдавал полномочия Прохорову и его команде, спортсмены решили объявить мне бойкот. Круглов, Черезов, Чудов. Неблагодарные щенки, которые были никем, а я вывел их в большой биатлон. Немножко повоевал с ними, потом сказал: «Запомните, года через два в сборной наступит полный развал, сами оттуда повылетаете».

— Сбылось?

— На сто процентов! И вот заканчивается отчетно-выборная конференция СБР. Все голосуют единогласно за мою отставку и назначение Прохорова. Выхожу на улицу — догоняет один из его управленцев. Радостный такой: «Влипли вы, Александр Иванович. Тюрьмой пахнет...» — «С чего бы?» — «Деньги-то в союз на ваш счет капали».

— Как же так?

— Объясняю. Осенью 1995-го я неожиданно возглавил СБР. Реально ничто не предвещало, приехал в Новосибирск по своим делам. А там конференция, выборы президента. Старые друзья увидели меня — и наперебой: «Иваныч, спасай! У нас ни медалей, ни денег, ни стрельбищ, все развалено...» Приступив к работе, обнаружил, что в СБР действительно нет ничего. Даже банковского счета. Взял свой, обнулил, положил кое-какую сумму на хозяйственные нужды. Туда же шли спонсорские поступления.

Проверка, которую немедленно организовали люди Прохорова, показала — я к этому счету не прикасался. За 13 с половиной лет ни одной командировки от СБР не оформил! Все на свои!

Полностью интервью Александра Тихонова читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Александр Тихонов
Иван Черезов
Максим Чудов
Николай Круглов
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