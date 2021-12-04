Кубок мира по биатлону, мужская эстафета: где смотреть и во сколько начало

В субботу, 4 декабря, состоится мужская эстафета на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Начало — в 17.10 по московскому времени.

Состав сборной России на гонку: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «Спорт-Экспресс» — здесь.

Зачет Кубка мира и календарь/результаты Кубка мира сезона-2021/22.

Прямая видеотрансляция мужской эстафеты — по этой ссылке.