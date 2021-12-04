Кубок мира по биатлону, мужская эстафета: где смотреть и во сколько начало
15:00
В субботу, 4 декабря, состоится мужская эстафета на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Начало — в 17.10 по московскому времени.
Состав сборной России на гонку: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «Спорт-Экспресс» — здесь.
Зачет Кубка мира и календарь/результаты Кубка мира сезона-2021/22.
Прямая видеотрансляция мужской эстафеты — по этой ссылке.
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