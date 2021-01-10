Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов в интервью «СЭ» прокомментировал победу российской сборной в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

— Такое чувство, что мы выиграли чемпионат мира или Олимпиаду! Такая долгая была серия без медалей, ничего не получалось, поэтому этот триумф важен и для спортсменов, и для тренеров, у которых это вообще первая победа, — сказал Черезов «СЭ». — Думаю, теперь ребятам психологически будет полегче. Очень значимо, когда ты долго не можешь показать результат, а потом сразу же выигрываешь.

Губерниев своими комментариями эмоционально заряжает на победу! Еще смотришь на наших лыжников, они побеждают, это тоже заряжают. Я рад, что наши ребята и девчонки в биатлоне смогли поддержать успехи коллег. Поздравляю всех с этим успехом. Слишком много негативной информации постоянно идет с биатлонного мира, но сейчас мы получаем хорошие новости: сначала Елисеев с Павловой выиграли рождественскую гонку, а теперь и победа в смешанной эстафете, — сказал Черезов.

Таким образом, сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и гонках чемпионата мира.

(Сергей Федоров)