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Сегодня, 17:04

УНИКС победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

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УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Зенит» — 75:71.

Казанская команда одержала 7-ю победу подряд.

УНИКС (18 побед — 5 поражений) занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, «Зенит» (18 побед — 4 поражения) — на второй строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:71 (16:22, 24:19, 18:12, 17:18)

УНИКС: Найт (18 + 9 подборов), Акун-Перселл (18), Тэйлор (12).

«Зенит»: Захаров (17), Бэйкон (14), Мун (11).

5 января. Казань. «Баскет-Холл».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Зенит
БК УНИКС
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