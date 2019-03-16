УНИКС обыграл "Локомотив", Ндур набрал 22 очка

УНИКС в гостях обыграл "Локомотив" (84:77) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Морис Ндур, набравший 22 очка. 15 очков и 10 подборов у Мелвина Эджима. У хозяев с 13 очками лучшим снайпером стал Матеуш Понтика.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице. "Локомотив" на четвертой позиции

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Краснодар) - УНИКС (Казань) - 77:84 (19:17, 23:15, 11:24, 24:28)

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