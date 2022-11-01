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Журова — об отстранении Эртеля: «Наказывают сами себя»

Журова отреагировала на отстранение баскетболиста «Зенита» Эртеля от игр за сборную Франции
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на отстранение баскетболиста «Зенита» Тома Эртеля от игр за сборную Франции.

«Меня это абсолютно не удивляет. Тем более это уже во всех видах спорта. Наказывают сами себя. Потому что болельщик, если это нормальный болельщик, должен сказать: «Если спорт вне политики, то я должен видеть всех лучших спортсменов той лиги или той сборной. Я должен на этом зрелище забыть про политику, думать только о спорте», — сказала Журова «СЭ».

33-летний игрок подписал контракт с «Зенитом» в сентябре.

В составе сборной Франции Эртель выиграл серебряные медали чемпионата Европы. В Евролиге разыгрывающий выступал за турецкий «Анадолу Эфес», французский АСВЕЛ, а также за испанские клубы «Баскония», «Барселона» и «Реал».

БК Зенит
Сборная Франции по баскетболу
Светлана Журова
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Баскетболиста Эртеля отстранили от сборной Франции из-за перехода в «Зенит»
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