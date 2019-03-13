Сергей Иванов: "На "Финал четырех" в Единой лиге ВТБ переходили из-за футбольного ЧМ-2018"

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов в разговоре с журналистами пояснил позицию относительно заключительного этапа чемпионата. В прошлом сезоне после четвертьфинальных серий команды провели "Финал четырех". В этом году лига вернулась к прежнему формату - серий до 3-х побед.

- К какому завершению сезона Единой лиги вы склоняетесь?

- Конечно, к классическому плей-офф. "Финал четырех" был только один раз.

- ЦСКА в "Финале четырех" оказывается в менее выгодной ситуации?

- Это не при чем. В прошлом году проводить плей-офф было бессмысленно из-за того, что в это время шел чемпионат мира по футболу. Поэтому на один год перешли на такой формат. Решение было не мое и не Кущенко. Единая лига ВТБ демократична донельзя. Любое решение принимается большинством клубов. Это было объективно и коммерчески более выгодно.(Евгений Белоусов)