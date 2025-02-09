«Енисей» обыграл «Самару» и прервал серию из четырех поражений

«Енисей» выиграл у «Самары» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:74.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировали Андрей Сопин («Самара», 24 очка), Глеб Голдырев («Самара», 24 очка) и Виктор Сандерс («Енисей», 21 очко).

ЦСКА одержал 11-ю победу в сезоне и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Самара» потерпела 23-е поражение и идет 11-й. На счету самарцев 8 выигранных матчей.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Енисей» (Красноярск) — 74:86 (19:23, 23:22, 14:14, 18:27)

С: Сопин (24), Голдырев (24), Чикарев (12), Попов (12)

Е: Сандерс (21), Герасимов (16), Одиноков (12), Балашов (10)

9 февраля. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»