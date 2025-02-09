Баскетболисты ЦСКА нанесли «Пари НН» третье поражение подряд

ЦСКА победил «Пари НН» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:86.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировали Каспер Уэйр (ЦСКА, 29 очков) и Александр Хоменко («Пари НН», 26 очков).

ЦСКА одержал 26-ю победу в сезоне и лидирует в турнирной таблице. «Пари НН» потерпел третье поражение подряд и идет шестым. На счету нижегородцев 13 выигранных матчей.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 86:94 (21:28, 27:18, 17:24, 21:24)

«Пари НН»: Хоменко (26), Джуришич (19), Наталл (18)

ЦСКА: Уэйр (29), Аврамович (18), Астапкович (10)

9 февраля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»»