Баскетболисты ЦСКА нанесли «Пари НН» третье поражение подряд
ЦСКА победил «Пари НН» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:86.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировали Каспер Уэйр (ЦСКА, 29 очков) и Александр Хоменко («Пари НН», 26 очков).
ЦСКА одержал 26-ю победу в сезоне и лидирует в турнирной таблице. «Пари НН» потерпел третье поражение подряд и идет шестым. На счету нижегородцев 13 выигранных матчей.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Пари НН» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 86:94 (21:28, 27:18, 17:24, 21:24)
«Пари НН»: Хоменко (26), Джуришич (19), Наталл (18)
ЦСКА: Уэйр (29), Аврамович (18), Астапкович (10)
9 февраля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»»
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