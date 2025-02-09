УНИКС дома разгромил «Автодор»

УНИКС дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:58.

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий гостей Брайант Кроуфорд, набравший 19 очков.

УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, у казанцев 27 побед и 5 поражений в сезоне-2024/25. Идущие на второй и третьей строчках ЦСКА и «Зенит» выиграли 26 матчей в нынешнем регулярном чемпионате и провели на одну встречу меньше, чем УНИКС.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС — «Автодор» — 84:58 (19:16, 25:20, 24:15, 16:7)

У: Акун-Перселл (18), Рэйнольдс (15), Найт, Комолов (оба — 12)

А: Кроуфорд (19), Беслач (10), Кантер (9)

9 февраля. Казань. «Баскет-Холл»