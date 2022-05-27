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Сегодня, 22:49

Президент Единой лиги ВТБ назвал матч «Зенит» — ЦСКА лучшим в истории турнира

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвел итоги четвертого матча финальной серии между «Зенитом» и ЦСКА. Армейцы вырвали победу во втором овертайме (111:110), увеличив свое преимущество в серии до четырех побед — 3-1.

«Это был лучший матч в истории Единой лиги, — отметил «СЭ» Кущенко. — Нереальные исполнители, сумасшедшая атмосфера в зале, такая красивейшая развязка. Нестандартные решения, которые могли дать победу одной и другой команде. Думаю, все любители баскетбола получили огромную удовольствие. А для меня это лучший подарок на день рождения (сегодня Сергею Кущенко исполнился 61 год — Прим. «СЭ»). Можно ли сказать, что финальная серия уже удалась? Нет. Думаю, что «Зенит» просто так не сдастся».

Пятая игра серии состоится в Москве 30 мая.

БК Зенит
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
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