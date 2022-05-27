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Сегодня, 22:54

Василий Карасев считает, что финал Единой лиги ВТБ круче «Финала четырех» Евролиги

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Двукратный вице-чемпион мира, главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал итоги четвертого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА (110:111 2ОТ).

Счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев.

«Финал четырех» Евролиги отдыхает по сравнению с финальной серией Единой лиги ВТБ, — сказал Карасев «СЭ». — Я давно не видел такого уровня игры. Игроки показали класс. Уровень накала, игра кость в кость. То одна команда спасается, то другая. Шикарный матч. Хватит ли у «Зенита» сил выиграть в Москве и продлить серию? Сейчас обе команды опустошены. Трудно предсказать, кто лучше восстановится, но у «Зенита», безусловно, есть шансы. Хотя ЦСКА в этом плей-офф очень уверенно выглядит дома».

Пятый матч серии до четырех побед пройдет в Москве 30 мая.

БК Зенит
БК ЦСКА
Василий Карасев
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