«Пари НН» в гостях разгромил «Самару»

«Пари НН» в домашнем матче Единой лиги ВТБ крупно обыграл «Самару» — 85:45.

Самым результативными игроками в составе нижегородской команды стал форварды Неманья Джуришич и Игорь Вольхин , набравшие по 12 очков. Наиболее результативным игроком в составе «Самары» стал форвард Глеб Колдырев — 13 очков.

«Пари НН» (17 побед — 21 поражение) занимает 6-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата, «Самара» (8 побед — 30 поражений) — на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Самара» — 85:45 (20:17, 21:9, 21:8, 23:11)

П: Джуришич (12 + 3 подбора), Вольхин (12 + 4 подбора).

С: Колдырев (13).

23 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».