«Зенит» победил «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ
«Зенит» на выезде обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:67.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист екатеринбургского клуба Джеремайя Мартин, набравший 26 очков. Игрок сине-бело-голубых Дуэйн Бэйкон набрал 23 очка.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, «Уралмаш» — пятый.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:81 (17:9, 19:25, 22:25, 9:22)
У: Мартин (26), Эллис (12 + 7 подборов), Даглас (12 + 6 подборов)
З: Бэйкон (23), Уайт (17 + 5 подборов), Фрэйзер (12 + 7 передач + 5 подборов), Швед (11), Пойтресс (10 + 7 подборов), Хантер (4 + 12 подборов)
23 марта. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
