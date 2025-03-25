Баскетбол
25 марта, 19:53

УНИКС обыграл «Автодор»

Руслан Минаев

УНИКС на выезде победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:71.

У гостей самым результативным игроком стал Девон Перселл-Акун — 21 очко. У хозяев 20 очков набрал Душан Беслач.

УНИКС одержал шестую победу подряд. Казанцы занимают третье место в таблице чемпионата (33 победы в 40 матчах).

«Автодор» с 16 победами в 39 играх — на 7-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 71:73 (15:18, 19:21, 14:17, 23:17)

25 марта. Саратов. «ДС Кристалл».

БК Автодор
БК УНИКС
