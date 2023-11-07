«Уралмаш» обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

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«Уралмаш» на выезде одержал победу над «Минском» в матче Единой лиги ВТБ — 101:73.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс, набравший 28 очков. Лучшим у хозяев стал Якоб Чебашек — 20 очков.

«Уралмаш» поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Минск» продолжает оставаться на последней строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Минск» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 73:101 (20:29, 22:29, 11:23, 20:20)

7 ноября. Минск. «Минск-арена».