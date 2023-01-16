«Зенит» в овертайме проиграл МБА

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«Зенит» в овертайме проиграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 75:76.

У хозяев Даниил Касаткин набрал 17 очков. В составе гостей 24 очка на свой счет записал Сергей Карасев, Томас Эртель сделал дабл-дабл (12 очков, 10 результативных передач).

Питерская команда потерпела пятое поражение в нынешнем сезоне и остается третьем месте турнирной таблице.

МБА прервал серию из трех поражений подряд и располагается на четвертой строчке.

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МБА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 76:75 ОТ (19:23, 11:23, 16:13, 21:8, 9:8)

16 января.