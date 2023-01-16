Главный тренер МБА Карасев: «Победа над действующим чемпионом чрезвычайно важна для нас»

Главный тренер МБА Василий Карасев оценил победу команды над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (76:75).

«В первую очередь, огромное спасибо залу, который поддерживал нас и верил в команду даже при «-20». Сумели собраться, забить свои броски. Конечно, такие победы для нас чрезвычайно важны, особенно над действующим чемпионом», - приводит слова Карасева официальный сайт лиги.

МБА прервал серию из трех поражений подряд и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.