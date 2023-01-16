Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:00

Перасович: «Мы играли без должной энергии, без концентрации — для нашей команды это абсолютно недопустимо»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары» (86:74).

«Мы играли с «Самарой» товарищеские игры перед сезоном, и это вторая официальная наша игра — и мы каждый раз испытываем проблемы с этой командой, играем хуже, чем с другими соперниками. Мы играли без должной энергии, особенно в начале матча, без концентрации — для нашей команды это абсолютно недопустимо. Третья четверть была наиболее важной: мы набрали 8 очков подряд и начали переламывать ход игры», - цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКс идет вторым в турнирной таблице, «Самара» расположилась на 7-й позиции.

 

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-sumel-ostanovit-liderov-samary-v-volzhskom-derbi/
БК Самара
БК УНИКС
Велимир Перасович
0
Читайте также
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Самары» Базаревич: «Считаю, мы играем лучше, прибавляем, игра стала более управляемой»

«Зенит» в овертайме проиграл МБА
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости