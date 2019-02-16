Защитник "Нижнего Новгорода" Кендрик Перри примет участие в конкурсе по броскам сверху, который пройдет в большом перерыве завтрашнего Матча звезд, информирует официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Также в число участников конкурса вошли Янари Йоэсаар ("Калев"), Вячеслав Зайцев ("Химки") и Виталий Лютыч ("Цмоки-Минск"). Еще один заявленный участник конкурса Джален Рейнольдс ("Зенит") не сможет приехать на Матч звезд по личным причинам.