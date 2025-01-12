Капитан «Самары» Антон Карданахишвили избежал серьезной травмы

Разыгрывающий «Самары» Антон Карданахишвили, получивший травму голеностопа в матче с «Зенитом» (8 января), избежал серьезного повреждения.

По информации «СЭ», через одну-две недели Карданахишвили вернется в общую группу.

В текущем сезоне Антон в среднем набирает 10,1 очка, 4,0 передачи и 3,1 подбора за 24:21 на паркете. После недавнего ухода Александра Гудумака в «Локомотив-Кубань», Карданахишвили был назначен капитаном команды. Вице-капитаном — центровой Илья Попов.