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Сегодня, 14:24

Капитан «Самары» Антон Карданахишвили избежал серьезной травмы

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий «Самары» Антон Карданахишвили, получивший травму голеностопа в матче с «Зенитом» (8 января), избежал серьезного повреждения.

По информации «СЭ», через одну-две недели Карданахишвили вернется в общую группу.

В текущем сезоне Антон в среднем набирает 10,1 очка, 4,0 передачи и 3,1 подбора за 24:21 на паркете. После недавнего ухода Александра Гудумака в «Локомотив-Кубань», Карданахишвили был назначен капитаном команды. Вице-капитаном — центровой Илья Попов.

Баскетбол
БК Самара
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