«СЭ» сделал свой выбор на Матч всех звезд-2025 Лиги ВТБ. От Жбанова до Рейнольдса

«СЭ» традиционно поучаствовал в определении составов на Матч всех звезд-2025 Единой лиги ВТБ, который пройдет в Москве 16 февраля.

Необходимо было выбрать по пять игроков задней и пять игроков передней линии в команды «Хозяев» (россияне) и «Гостей» (легионеры). С двумя ограничениями. В одной команде не должно быть более трех баскетболистов из одного клуба. Игроков, которые уже попали в общий пул после голосования болельщиков, выбирать было нельзя. Речь про Дмитрия Хвостова, Вячеслава Зайцева, Александра Гудумака, Илью Попову, Джеремайя Мартина, Алексу Аврамовича, Ройса Хэмма и Джавонте Даглоса.

Матч всех звезд-2025. Выбор «СЭ»

«Хозяева»

Задняя линия: Георгий Жбанов («Зенит»), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахишвили («Самара»), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Самсон Руженцев («Парма»).

Передняя линия: Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Зубков (МБА), Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»), Александр Чадов («Пари НН»), Александр Шашков («Парма»).

«Гости»

Задняя линия: Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Ксавьер Мун («Зенит»), Мело Тримбл (ЦСКА), Алекс Хэмилтон («Парма»).

Передняя линия: Девон Акун-Перселл (УНИКС), Дуэйн Бэйкон («Зенит»), Керем Кантер («Автодор»), Амат Мбай (ЦСКА), Джален Рейнольдс (УНИКС).

Голосование СМИ завершится 13 января, после чего 20 января Единая Лига ВТБ определит 8 последних баскетболистов, которые получат wild card.