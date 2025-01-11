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Сегодня, 18:55

Воронов принес МБА победу над «Самарой»

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«Самара» в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграла МБА — 78:80.

Хозяева дважды сравнивали счет в концовке встречи, но команда Василия Карасева вырвала победу — решающие два очка набрал 38-летний форвард Евгений Воронов.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — МБА (Москва) — 78:80 (19:18, 10:22, 25:21, 24:19)

«Самара»: Кулагин (24), Попов (19 + 9 подборов).

МБА: Коновалов (23 + 6 передач), Зубков (21 + 10 подборов)

11 января. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК МБА
БК Самара
Евгений Воронов
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