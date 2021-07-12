«Химки» выступили с заявлением по поводу пропуска сезона-2021/22 в Единой лиге ВТБ

Основная команда «Химок» пропустит сезон-2021/22 в Единой лиге ВТБ. Клуб выступил с заявлением по поводу этой ситуации.

«Основная команда баскетбольного клуба «Химки» не примет участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ ввиду отсутствия гарантированного финансирования в требуемом регламентом объеме. Тем не менее, БК «Химки» сохранит свою структуру, в которую входят команда суперлиги, молодежная команда и ДЮБЛ. Приоритетом нашего клуба на ближайшие годы будет подготовка собственного резерва и предоставление возможностей нашим воспитанникам для роста и развития. Наш клуб благодарит всех, кто поддерживает баскетбол в Химках, и выражает надежду, что в будущем, при благоприятных обстоятельствах, мы сможем вернуться в топовый чемпионат», — говорится в заявлении.

«Химки» выступали в Единой лиге ВТБ с начала создания турнира. В сезоне-2010/11 подмосковный клуб стал чемпионом лиги ВТБ.