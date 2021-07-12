«Химки» выступили с заявлением по поводу пропуска сезона-2021/22 в Единой лиге ВТБ
Основная команда «Химок» пропустит сезон-2021/22 в Единой лиге ВТБ. Клуб выступил с заявлением по поводу этой ситуации.
«Основная команда баскетбольного клуба «Химки» не примет участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ ввиду отсутствия гарантированного финансирования в требуемом регламентом объеме. Тем не менее, БК «Химки» сохранит свою структуру, в которую входят команда суперлиги, молодежная команда и ДЮБЛ. Приоритетом нашего клуба на ближайшие годы будет подготовка собственного резерва и предоставление возможностей нашим воспитанникам для роста и развития. Наш клуб благодарит всех, кто поддерживает баскетбол в Химках, и выражает надежду, что в будущем, при благоприятных обстоятельствах, мы сможем вернуться в топовый чемпионат», — говорится в заявлении.
«Химки» выступали в Единой лиге ВТБ с начала создания турнира. В сезоне-2010/11 подмосковный клуб стал чемпионом лиги ВТБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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