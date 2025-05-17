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17 мая 2025, 01:32

Паскуаль — о призе MVP для Бэйкона: «Дуэйн заслужил эту награду»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль считает, что форвард сине-бело-голубых Дуэйн Бэйкон заслужил награду самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Дуэйн заслужил эту награду, на мой взгляд он лучший игрок чемпионата. Поверьте, после получения приза MVP ему было сложно играть в пятом матче с «Локо», но он справился (Бэйкон стал самым результативным игроком матча, набрав 30 очков, — «СЭ»). При этом хочу сказать, что индивидуальные награды, — моя (Чави был признан лучшим тренером чемпионата-2024/25) и Дуэйна, — это заслуга всей команды. Только вместе мы можем побеждать, бороться за Кубок Белова», — отметил «СЭ» Паскуаль.

В пятницу, 16 мая, «Зенит» вышел вперед в полуфинальной серии против «Локомотива-Кубань» (93:80, 3-2). Шестой матч состоится 19 мая.

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Баскетбол
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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