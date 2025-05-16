«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» и повел в серии, Бэйкон набрал 30 очков

«Зенит» дома победил «Локомотив-Кубань» в пятом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 93:80.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Дуэйн Бэйкон, набравший 30 очков.

«Зенит» вышел вперед в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Краснодаре в понедельник, 19 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 93:80 (22:21, 26:22, 24:18, 21:19)

З: Бэйкон (30 очков), Фрэйзер (29), Хантер (11)

Л-К: Миллер (21), Кливленд (21), Макколл (12)

Счет в серии: 3-2

16 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена».