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17 мая 2025, 02:41

Бэйкон — о награде MVP: «Рад, что могу показывать свою игру в Санкт-Петербурге»

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон прокомментировал получение награды MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/25.

«Это признание всей той работы, которую я проделал во время предсезонки, всей работы в течение сезона здесь, в «Зените». Это многое для меня значит, потому что это моя первая награда MVP с тех пор, как я уехал за границу. Я рад, что получил ее именно здесь. Парни приняли меня, дали мне возможность быть собой. Я рад, что могу показывать свою игру в Санкт-Петербурге. Надеюсь, мы продолжим побеждать, двигаться вперед и в итоге возьмем чемпионство», — цитирует пресс-служба клуба Бэйкона.

Также он отметил, что для него командные достижения являются важнее личных наград. Сине-бело-голубые обыграли «Ломотив-Кубань» в пятом матче полуфинальной серии и вышли вперед — 3-2.

«Всегда главная цель — чемпионство. Личные награды — это здорово, но без моих партнеров по команде я бы их не получил, как я уже говорил. Я очень благодарен ребятам за то, что они позволяют мне быть собой. Но главная цель — одержать победу в турнире», — сказал Бэйкон.

Бэйкон принял участие в 42 матчах из 44, его средние показатели составили: 16,3 очка (4-е место по результативности), 3,6 подбора, 1,9 передачи, 0,8 перехвата, 14,4 баллов эффективности.

Источник: Официальный сайт БК
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