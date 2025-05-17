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17 мая 2025, 00:41

Паскуаль: «Сегодня «Зенит» выиграл подборы, и это было очень важно для победы над «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (93:80) в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии — 3-2.

«Огромное спасибо всем болельщикам, они нам очень помогают, дают дополнительную энергию. Было потрясающе играть здесь, дома, при такой невероятной поддержке трибун. Это была игра, в которой мы выиграли все четверти, несмотря на то, что ни в одной из них нам не удавалось защититься четыре-пять раз подряд, чтобы полностью закрыть кольцо. В этой игре мы снова бросали меньше штрафных, но контролировали подборы, были значительно лучше в этом. Сегодня мы выиграли подборы, и это было очень важно для победы», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

Шестой матч матч в серии состоится в Краснодаре в понедельник, 19 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт БК "Зенит"
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Баскетбол
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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