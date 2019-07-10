Энтони Гилл: "Полгода без баскетбола – это мучение"

Тяжелый форвард "Химок" Энтони Гилл, не выходивший на площадку с января 2019 года из-за тяжелой травмы, признался, что было тяжело. 26-летний американец начнет работать без ограничений уже на первом тренировочном сборе подмосковной команды.

– Полгода без баскетбола – это мучение, – цитируют "Известия" Гилла. – Раньше у меня никогда не было таких серьезных травм, поэтому столь длительное лечение стало для меня чем-то новым. Очень хочется поскорее вернуться на паркет и вновь радовать наших болельщиков. Прошлый сезон в Евролиге сложился для команды неудачно. Травмы постоянно мешали нам собраться вместе и показать то, на что мы действительно способны. Уверен, что в этом году такого не повторится и мы вновь выйдем в плей-офф турнира.

Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей