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Сегодня, 10:47

Дуэйн Бэйкон может дебютировать за «Зенит» на Кубке Кондрашина и Белова

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал «СЭ» отсутствие звездного форварда команды Дуэйна Бэйкона на сборах клуба из Санкт-Петербурга.

— Бэйкон пока не тренируется с командой, пропустил сбор в Турции и медиадень. Между клубом и игроком возникли какие-то проблемы? И приедет ли в итоге Дуэйн в Россию?

— Нашим болельщикам не стоит волноваться. Подписание контракта с Бэйконом было поздним, у нас просто не хватило времени на оформление всех необходимых документов. Возникли определенных сложности при оформлении визы, да и сам процесс ее получения сейчас непростой.

— Увидят ли его болельщики на Кубке Кондрашина и Белова или Суперкубке Лиги ВТБ?

— Очень вероятно, что уже на нашем домашнем предсезонном турнире (игры Кубка Кондрашина и Белова пройдут 5-6 сентября в КСК «Арена». — Прим. «СЭ»).

— На связи ли он с тренерским штабом, что можно сказать про физическую форму Бэйкона?

— Безусловно, игрок и тренерский штаб находятся в постоянном контакте. По нашей информации, с Дуэйном все в порядке, но окончательное понимание будет после прохождения медицинского осмотра и когда мы увидим игрока на паркете.

БК Зенит
Александр Церковный
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