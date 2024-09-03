Паскуаль — о Воронцевиче в «Зените»: «Он добавит команде опыта и качества»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль ответил на вопрос о переходе в петербургскую команду Андрея Воронцевича.

Минувшим летом Воронцевич подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

— Андрей Воронцевич добавит команде опыта и качества. Мы счастливы, что он присоединился к нашей команде, потому что это одно из самых громких имен в российском баскетболе последних десятилетий, — сказал Паскуаль.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Пари НН», а в плей-офф присоединился к УНИКСу. Ранее в составе ЦСКА Воронцевич провел 14 сезонов, трижды выиграв Евролигу и 9 раз — Единую лигу ВТБ. С УНИКСом он взял золото, серебро и бронзу лиги ВТБ.