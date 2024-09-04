Капитан «Зенита» Карасев — о Воронцевиче: «Для «Зенита» это очень хорошее подписание»

Капитан и форвард «Зенита» Сергей Карасев в разговоре с «СЭ» высказался о новичке команды Андрее Воронцевиче.

Минувшим летом Воронцевич подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

— С Андрюхой мы давно знакомы. Я считаю, что для нас это очень хорошее подписание, потому что человек с большим багажом опыта, плюс сейчас находится, на самом деле, для своих лет в очень хорошей физической форме. Он очень помогает не только на площадке, но и вне ее — в раздевалке, за пределами. Такие люди всегда очень ценятся. Поэтому приняли мы его шикарно. Это человек, который привносит в команду очень позитивную химию, много разговаривает, много чего от него можно услышать нового. Все шикарно сейчас.

— Способен ли «Зенит» с Воронцевичем на что-то большее, чем «бронза» прошлого сезона?

— Мы будем прикладывать максимум усилий. У нас и Андрюха, и очень много новых иностранцев пришло, и русских. Команда очень боеспособная, ребята все работают, химия в команде прекрасная. Если будем продолжать так же, если травмы будут обходить нас стороной, то я надеюсь, что у нас точно будет шаг вперед в этом году, — сказал Карасев «СЭ».

В прошлом сезоне Воронцевич выступал за «Пари НН», а в плей-офф присоединился к УНИКСу. Ранее в составе ЦСКА Воронцевич провел 14 сезонов, трижды выиграв Евролигу и 9 раз — Единую лигу ВТБ. С УНИКСом он взял золото, серебро и бронзу лиги ВТБ.