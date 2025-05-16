Дуэйн Бэйкон стал MVP регулярного сезона-2024/25

Форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Бэйкон принял участие в 42 матчах из 44, его средние показатели составили: 16,3 очка (4-е место по результативности), 3,6 подбора, 1,9 передачи, 0,8 перехвата, 14,4 баллов эффективности.

Петербуржцы второй раз в истории турнира выиграли регулярный чемпионат и установили рекордную серию побед (25).

Дуэйн проводит дебютный сезон в Лиге ВТБ. В сезоне экс-игрок «Шарлотт» и «Орландо» провел в чемпионате Китая.