Воронцевич: «В шестом матче надо не терять фокус, тот настрой, который у нас был сегодня, и поменьше совершать ошибок»

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (93:80) в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии — 3-2.

«Прежде всего, поздравляю «Зенит» с победой. Мы молодцы. Спасибо всем болельщикам, что пришли поддержать нас. Это невероятно, когда болельщики заряжают нас такой замечательной энергией. Надо сегодня еще порадоваться, а завтра уже начать готовиться к следующему матчу.

В следующем матче любая ошибка может стоить победы. Любой подбор, любой бросок. Вообще все. Прежде всего, нужно не терять концентрацию. Даже если будет усталость, в принципе, и мы, и «Локомотив-Кубань» практически в схожих условиях. Мы играем в одно время, поэтому и практически вместе едем в Краснодар. Но, тем не менее, говорю, что надо не терять фокус, тот настрой, который у нас был сегодня, и поменьше совершать ошибок. Вот что хотелось бы. Если мы сумеем меньшее число ошибок допустить и больше забить, тогда мы победим», — цитирует пресс-служба клуба Воронцевича.

Шестой матч матч в серии состоится в Краснодаре в понедельник, 19 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.