Владимир Дячок — об играх с Ираном и Египтом: «Молодежь получает то время и тот опыт, которые им необходимы»

Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Египта (73:80) в первом товарищеском матче, который прошел в Гизе.

— Как встретили египтяне?

— Египтяне встретили очень хорошо, отличный отель, прекрасное питание. Условия для подготовки к матчам идеальные. Встреча с представителями федерации состоится уже в понедельник, 4 августа. Обсудим наше сотрудничество текущее и будущее. Отдельно будем обсуждать возможность товарищеских игр среди юношеских и юниорских команд. Напомню, что команда Египта приезжала на детский турнир по баскетболу 3х3 в «Сириус».

— Как вам исход матча? Было ожидаемо или что-то пошло не так?

— Первый матч складывался достаточно хорошо: после не совсем удачного начала смогли переломить ход игры. Хорошо себя проявили Захар Лавренов и Владимир Карпенко. Но в четвертой четверти соперники стали играть более жестко, более активно атаковать, зонная защита стала несколько неожиданной для нас. Промахи, некоторая неуверенность не позволили забрать победу в этом матче. Уверен, что тренеры проведут анализ игры и вторую встречу мы закончим победой.

— Чем отличается эта игра от встреч в Химках с Ираном?

— Каждая встреча в этих играх отличается от предыдущей. Тренерский штаб пытается дать возможность проявить себя всем ребятам, пробуют разные связки. У кого-то получается, у кого-то нет. Молодежь получает то время и тот опыт, которые им необходимы, поэтому продолжает играть. Молодежи у нас много, как видите, тренерский штаб попробовал практически всех.

Второй товарищеский матч Египта и России состоится 5 августа.