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Сегодня, 14:45

Китайские СМИ: Швед покинет «Шаньси» спустя месяц после подписания контракта

Владислав Маслов
Корреспондент
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Китайский журналист Цзяннань Чэн сообщил, что БК «Шаньси» в скором времени выведет из состава российского защитника Алексея Шведа.

Как утверждается, основная причина такого решения — возвращение в строй сенегальца Ибраимы Фалль Файе, получившего травму в октябре. Именно его россиянин заменил в заявке клуба месяц назад.

По правилам Китайской баскетбольной ассоциации, единовременно в сезонной заявке могут находиться лишь 4 легионера. Сейчас в списке числятся американцы Харри Джайлз, Хамиду Диалло и Брэндон Гудвин, а также Швед. Трое представителей США лидируют по эффективности среди всех игроков «Шаньси».

35-летний россиянин с момента подписания контракта провел 5 матчей в китайской лиге, набирая в среднем 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи. Останется ли он в расположении китайского клуба после вывода из заявки, пока не уточняется.

Швед наиболее известен по выступлениям за ЦСКА и «Химки», а также клубы НБА «Миннесота», «Хьюстон», «Филадельфия» и «Нью-Йорк Никс».

Источник: TG-канал
Баскетбол
Алексей Швед
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