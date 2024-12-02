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2 декабря, 23:20

Убивших в Германии украинских баскетболистов подростков приговорили к лишению свободы

Алина Савинова
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Земельный суд в Эссене вынес приговор по делу об убийстве украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко в городе Оберхаузен в феврале этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

В совершении преступления были признаны виновными четыре подростка: двое из них являются сирийцами, один — немцем турецкого происхождения и еще один имеет гражданства Германии и Греции. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 8,5 до 10 лет.

Отмечается, что на заседании, которое проходило в закрытом режиме, один из юношей признался в нападении с ножом на спортсменов, остальные подтвердили, что наносили им удары. Приговоры пока не вступили в законную силу.

Нападение на Ермакова и Козаченко произошло 10 февраля, когда баскетболисты направлялись в Дюссельдорф. Подростки начали преследовать спортсменов на автобусном вокзале Оберхаузена, после чего нанесли им ножевые ранения. Ермаков скончался на месте, а Козаченко умер в больнице. Сообщалось, что обвиняемые действовали без всякой причины.

Источник: ТАСС
Баскетбол
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