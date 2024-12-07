«Шаньси» исключил Алексея Шведа из заявки на сезон

Российский защитник Алексей Швед был исключен из состава команды Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) «Шаньси Лунгс», следует из заявки команды на сайте лиги.

Его место в заявке клуба занял сенегалец Ибраима Фалль Файе, который восстановился после травмы.

В китайском чемпионате CBA нет ограничений по количеству иностранцев на контракте, но в активной заявке их может быть только четверо. В команде «Шаньси» это Харри Джайлз, Хамиду Диалло, Брэндон Гудвин и Фалль Файе.

35-летний Швед провел 5 матчей в нынешнем сезоне китайского чемпионата, где набирал 6,4 очка, делал 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты в среднем.

А в прошлом сезоне россиянин набирал в среднем 15,9 очка, делал 5,8 подбора и 9,1 передачи. Он сделал 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов, а также вошел в топ-3 чемпионата Китая по передачам.