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«Шаньси» исключил Алексея Шведа из заявки на сезон

Камила Абдурахманова
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Российский защитник Алексей Швед был исключен из состава команды Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) «Шаньси Лунгс», следует из заявки команды на сайте лиги.

Его место в заявке клуба занял сенегалец Ибраима Фалль Файе, который восстановился после травмы.

В китайском чемпионате CBA нет ограничений по количеству иностранцев на контракте, но в активной заявке их может быть только четверо. В команде «Шаньси» это Харри Джайлз, Хамиду Диалло, Брэндон Гудвин и Фалль Файе.

35-летний Швед провел 5 матчей в нынешнем сезоне китайского чемпионата, где набирал 6,4 очка, делал 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты в среднем.

А в прошлом сезоне россиянин набирал в среднем 15,9 очка, делал 5,8 подбора и 9,1 передачи. Он сделал 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов, а также вошел в топ-3 чемпионата Китая по передачам.

Алексей Швед
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Источник: Швед покинет «Шаньси» спустя месяц после подписания контракта

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