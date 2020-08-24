Баскетбольный «Буревестник» закрыл все долги по зарплатам за сезон 2019/20

Ярославский «Буревестник» закрыл все долги по заработным платам перед игроками и тренерами за сезон 2019/20. Занявшая в прошедшем сезоне третье место в чемпионате Суперлиги-1 команда столкнулась в определенными финансовыми трудностями, вызванными эпидемологической ситуацией, связанной с COVID-19.

— Ситуация из-за эпидемиологических событий была действительно очень тяжелая, — рассказал «СЭ» генеральный директор БК «Буревестник» Александр Земсков. — Третий сезон клуб не финансируется за счет бюджетных средств, а нашим спонсорам пришлось нелегко, как и многим другим организациям, поддерживающим баскетбол в России. Мы открыто предупреждали игроков, что задержка зарплат неизбежна, но клуб гарантирует выполнение обязательств, как это традиционно было на протяжении всех сезонов. К сожалению, не все восприняли это адекватно возникшей беспрецедентной ситуации. На данный момент все зарплаты выплачены. Команда в штатном режиме готовится к новому сезону.

Новый сезон станет четвертым для «Буревестника» в Суперлиге-1. (Отдел спорта «СЭ»)