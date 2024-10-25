Баскетбол
НБА
Таблицы Календарь / результаты Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 13:45

Леброна Джеймса с сыном Бронни обвинили в ДТП сразу после рекорда в НБА. Совпадение?

На Леброна и Бронни Джеймсов подали в суд за участие в ДТП в 2022 году
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леброн Джеймс с сыном Бронни.
Фото Ethan Miller, Getty Images
Инцидент произошел в 2022 году.

Леброн Джеймс и его сын Бронни оказались в центре скандала. Их обвинили в серьезном ДТП. Неприятные новости, связанные с 39-летним и 20-летним баскетболистами «Лейкерс», всплыли сразу после того, как они вошли в историю НБА.

ДТП произошло давно

В чем именно суть обвинений? Los Angeles Times раскрывает детали — автопроисшествие, которое вменяют Джеймсам, случилось еще в ноябре 2022 года в городе Литлрок. «Утверждается, что нынешние партнеры по команде «Лейкерс» «небрежно владели, управляли, ремонтировали, доверяли, обслуживали и управляли автомобилем, что привело к аварии или столкновению», в результате чего истцы получили травмы, а транспортному средству, в котором они находились, был нанесен ущерб», — такую информацию сообщило издание.

Леброн Джеймс с&nbsp;сыном. Леброн впервые сыграл с сыном за «Лейкерс». Уникальная история в НБА

Суть инцидента не раскрывается, в местной полиции также нет никаких записей о ДТП. Однако известно, что истцы по имени Киара Макгиллен (водитель) и Эйприл Лопес (владелец автомобиля) требуют денежную компенсацию, размер которой не указан, и, судя по всему, серьезно пострадали.

«Они получили повреждения, которые причинили или будут причинять им боль, дискомфорт и физическую инвалидность. Также они нанимали и будут нанимать в будущем врачей, хирургов и других лиц для обследования, лечения и ухода», — цитирует LA Times содержание иска.

Судебное заседание по делу пройдет 19 февраля 2025 года.

Фото Allen Berezovsky, Getty Images

Совсем недавно Джеймсы вошли в историю

Примечательно, что печальное известие о Джеймсах пришло через несколько часов после того, как они вошли в летописи НБА. 23 октября «Лейкерс» играл с «Миннесотой», а Леброн и Бронни стали первыми в истории лиги отцом и сыном, одновременно вышедшими на паркет.

«Лейкерс» победил 110:103, а Леброн набрал 16 очков. Джеймс-младший обошелся без заработанных баллов, но провел на площадке почти 3 минуты. Баскетболист вместе с отцом появился в игре за четыре минуты до конца второй четверти. Фанаты горячо поприветствовали дуэт. Однако история с предполагаемым ДТП все омрачила.

Леброн Джеймс (справа) вместе с&nbsp;сыном Бронни в&nbsp;матче &laquo;Лос-Анджелес Лейкерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo; (110:103) 23&nbsp;октября в&nbsp;Лос-Анджелесе. Леброн закрыл еще один гештальт. Великий баскетболист сыграл с сыном в официальном матче

Леброн Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Он один из лучших баскетболистов в истории: четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).

Бронни же находится только в начале своего пути. Пока успехом для него будет закрепиться в основном составе «Лейкерс».

Баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Читайте также
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Голкипер «Флориды» Бобровский одержал 400 побед за карьеру в НХЛ
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Леброн закрыл еще один гештальт. Великий баскетболист сыграл с сыном в официальном матче

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости