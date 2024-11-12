В баскетболе США появилась звезда из России. Демина признали новичком недели и ждут в топ-5 драфта НБА

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Всего двух матчей на студенческом уровне хватило Егору Демину, чтобы свести с ума почти всех американских скаутов и аналитиков. На днях 18-летнего разыгрывающего признали новичком недели в конференции Big 12 NCAA. А известный журналист The Athletic Сэм Весени уже пророчит ему место в топ-5 следующего драфта НБА.

Награда

Егор с этого сезона выступает за университет Бригама Янга. И пока на его счету лишь две игры в США, но зато какие! Во встрече против университета Центрального Арканзаса Демин настрелял 18 очков, раздал 11 результативных передач, сделал по 4 подбора и перехвата. Он стал всего вторым новичком в конференции Big 12 в NCAA, которому удалось сделать дабл-дабл из 10+ очков и 10+ передач. В 2017 году первым таким игроком был Трэй Янг — трехкратный участник Матча всех звезд НБА.

А в матче с Калифорнийским университетом в Риверсайде россиянин отметился 20 очками, 7 ассистами и 5 подборами. Если бы одноклубники Егора реализовывали хотя бы половину его передач под бросок, он вполне мог уйти с площадки с очередным дабл-даблом. Неудивительно, что его признали новичком недели в конференции.

Скоро увидим в НБА

Демин — двухметровый разыгрывающий защитник (чаще на этой позиции выступают низкорослые игроки) с отличным видением площадки и задатками классного снайпера. Его путь в большом баскетболе начался в мадридском «Реале» — не в основной команде, но сильную баскетбольную школу Егор получил уже там. В Испании он начал котироваться у драфт-экспертов НБА.

После окончания сезона-2023/24 Егор решился покинуть Европу и перейти в американскую студенческую лигу NCAA. За ней в Северной Америке следят куда пристальнее. Путь в НБА из нее, возможно, самый короткий из всех. И ему уже пророчат звездную карьеру в лучшей лиге мира.

Однако скауты отмечают, что россиянину еще нужно поработать над оборонительными качествами. Никакого провала в этом компоненте у него нет, но плюсов не наблюдается. А для элитного игрока они, безусловно, нужны. Пока Егор редко пользуется своими габаритами в защите и слишком легко дает пройти себя при игре один в один. Аналитики сравнивают Демина со звездным разыгрывающим «Индианы» Тайризом Халибертоном. И это уже интересно.

По прогнозам американской прессы, Егор способен претендовать на место в стартовом составе клубов НБА, а если будет прогрессировать с удвоенной скоростью — перейдет в когорту звездных игроков. У некоторых журналистов россиянин котируется в районе топ-7 или топ-15 на драфте НБА 2025 года, а Сэм Весени из The Athletic видит его в пятерке.

Фото соцсети

«Ребята, игра Егора Демина в матче с университетом Центрального Арканзаса — просто безумие! Это серьезный претендент на попадание в топ-5 драфта НБА. Завершил игру с 18 очками и 11 результативными передачами. Честно говоря, мог бы легко набрать 18 передач и больше», — написал Векени на своей странице в соцсетях.

Похоже, на наших глазах растет первая российская звезда за океаном со времен Андрея Кириленко. Его талант виден совершенно четко. Демин сейчас на хорошем счету, но важно прогрессировать и дальше.