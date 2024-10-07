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Леброн впервые сыграл с сыном за «Лейкерс». Уникальная история в НБА

Леброн сыграл с сыном за «Лейкерс»
Артем Белинин
Корреспондент
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Леброн Джеймс с сыном.
Фото AFP
Мечта сбылась.

Легендарный баскетболист Леброн Джеймс и его старший сын Бронни впервые вместе сыграли за «Лейкерс». Это случилось в предсезонном матче против «Финикс Санз», в котором команда из Лос-Анджелеса уступила со счетом 114:118. Знаменательное событие выпало на 20-й день рождения юноши.

Как отыграли?

Бронни вышел на паркет во второй четверти. Он не набрал очков в матче и сделал всего два подбора за 13 минут. Его более опытный отец выступил на порядок успешнее. Он закончил игру с 19 очками, пятью подборами и четырьмя передачами за 16 минут.

Для Бронни это уже вторая встреча за новую команду во время предсезонки — он дебютировал в пятницу, 4 октября, в матче против «Миннесоты Тимбервулвс». Там Джеймс-младший был полезнее: набрал два очка, сделал один подбор и одну передачу. Впрочем, «Лейкерс» также уступили 107:124.

Напомним, команда из Лос-Анджелеса выбрала Бронни под общим 55-м номером на драфте в начале этого лета после одного сезона за команду университета штата Калифорния. Родство с Леброном солидно повлияло на контракт: Джеймс-младший подписал четырехлетнее соглашение на сумму 7,9 миллиона долларов, очень редкая сумма в ситуации с тогда еще 19-летним юношей.

Фото Global Look Press

«Никогда не забуду этот момент»

Разумеется, 39-летний Леброн был в восторге от того, что наконец вышел на паркет вместе с сыном.

«Это просто нереально. Я все еще не могу поверить в то, что это происходит. Все еще приходится привыкать к этому. Это очень круто для нас обоих и для всей нашей семьи. Сегодняшний матч, этот момент я совершенно точно никогда не забуду», — сказал легендарный баскетболист после матча.

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По словам Джеймса-младшего, ему было очень непривычно, что отец одновременно и его партнер по команде.

«Я всегда думаю «это мой папа», потому что он ведь и в самом деле мой отец. Но вот я выхожу на площадку, и, когда играю, для меня он товарищ по команде, одноклубник. Это все, о чем я могу думать в такой ситуации», — заявил Бронни.

Фото Global Look Press

Момент получился действительно исторический. Отец и сын еще никогда не играли вместе в НБА, а в истории североамериканского спорта таких случаев до этого было всего два. В начале 1990-х — в бейсболе, когда за «Сиэтл Маринерс» вместе выступали Кен Гриффи-старший и Кен Гриффи-младший, и в хоккее — когда Горди Хоу играл со своими сыновьями Марти и Марком за «Хьюстон Аэрос» в ВХА и за «Хартфорд Уэйлерс» в НХЛ.

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Леброн этой осенью готовится начать свой 22-й сезон в НБА — это станет рекордом. Примечательно, что, когда Бронни только родился, Джеймс-старший уже два сезона выступал на высочайшем уровне. Теперь они играют вместе — в клубе уже заявили, что думают над тем, как торжественно обставить совместный выход Джеймсов на паркет в официальной встрече. Зимой Леброну исполнится 40 лет.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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