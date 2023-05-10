Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:39

«Денвер» переиграл «Финикс» в пятом матче. Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
10 мая. «Денвер» — «Финикс» — 118:102.
Фото USA Today Sports

«Денвер» обыграл «Финикс» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 118:102. «Наггетс» вышли вперед в серии — 3-2.

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч состоится на паркете «Санс» 12 мая. Начало встречи — 05.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Денвер» — «Финикс» — 118:102 (35:24, 17:25, 39:25, 27:28)

Д: Йокич (29 + 13 подборов + 12 передач), Б. Браун (25), Дж. Мюррэй (19), Портер (19).

Ф: Букер (28), Дюрант (26 + 11 подборов), Эйтон (14).

Счет в серии: 3-2.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
1
Читайте также
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Магнус Карлсен рассказал, как играл на турнире в Лондоне после пьянки
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адетокунбо остался недоволен НБА из-за непопадания в список лучших оборонительных игроков сезона
Новости
RSS RSS
Все новости