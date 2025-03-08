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8 марта 2025, 10:11

Йокич первым в истории НБА сделал трипл-дабл с 30 очками, 20 подборами и 20 передачами

Руслан Минаев
Никола Йокич и Ник Ричардс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Центровой «Денвера» Никола Йокич установил рекордный показатель в матче регулярного чемпионата НБА.

В игре против «Финикса» (149:141 ОТ) серб набрал 31 очко, сделал 21 подбор и отдал 22 результативные передачи. Он стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл, набрав минимум 30 очков, 20 подборов и 20 передач.

В этом сезоне Йокич в среднем набирает 28,8 очка, 12,8 подбора и 10,4 передачи за 36 минут.

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НБА
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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