Вогель останется в "Орландо"

Главный тренер "Орландо" Фрэнк Вогель сохранит свой пост. Об этом сообщил исполнительный директор клуба Алекс Мартинес. По итогам дебютного сезона в "Мэджик" 43-летний специалист не сумел вывести команду в плей-офф.

– Мы сразу предупреждали всех, что Фрэнк Вогель остается нашим тренером, – цитирует Orlando Sentinel Мартинеса. – Это даже не обсуждалось. Владельцы клуба уверены, что у него не было возможности проявить себя.

Напомним, на днях в менеджменте "Орландо" произошли серьезные перестановки. Новым президентом по баскетбольным операциям стал Джефф Уэлтман, назначивший генеральным менеджером Джона Хэммонда.

"Мэджик" не выходили в плей-офф с 2012 года.