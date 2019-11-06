Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Чикаго»

«Лейкерс» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (118:112). Форвард Леброн Джеймс оформил трипл-дабл.

В другой встрече «Оклахома» на своем паркете переиграл «Орландо» (102:94).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «ЛА Лейкерс» — 112:118 (29:24, 36:24, 28:32, 19:38)

Ч: Лавин (26), Уайт (18), Портер (18).

Л: Джеймс (30 + 10 подборов + 11 передач), Кук (17), Кузма (15).

«Оклахома» — «Орландо» — 102:94 (31:26, 27:27, 23:26, 21:15)

Окл: Гилджес-Александер (24), Пол (20), Галлинари (16).

Орл: Гордон (15), Айзек (13 + 10 подборов), Огастин (13), Амину (13), Фульц (13).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей