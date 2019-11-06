Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Чикаго»
06:39
«Лейкерс» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (118:112). Форвард Леброн Джеймс оформил трипл-дабл.
В другой встрече «Оклахома» на своем паркете переиграл «Орландо» (102:94).
НБА
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «ЛА Лейкерс» — 112:118 (29:24, 36:24, 28:32, 19:38)
Ч: Лавин (26), Уайт (18), Портер (18).
Л: Джеймс (30 + 10 подборов + 11 передач), Кук (17), Кузма (15).
«Оклахома» — «Орландо» — 102:94 (31:26, 27:27, 23:26, 21:15)
Окл: Гилджес-Александер (24), Пол (20), Галлинари (16).
Орл: Гордон (15), Айзек (13 + 10 подборов), Огастин (13), Амину (13), Фульц (13).
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